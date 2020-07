TFF Group : réalise deux acquisitions sur le marché du vin

02/07/2020 | 18:18

TFF Group vient de réaliser deux nouvelles acquisitions sur le marché du vin. Le groupe a racheté 80 % de la merranderie Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères



La maison Gauthier bénéficie d'une notoriété incontestable dans le monde du vin pour la haute qualité de ses merrains et de ses fûts.



Les deux entités sont partenaires de domaines viticoles prestigieux et la merranderie Bernard Gauthier est par ailleurs le fournisseur historique de quelques tonnelleries du Groupe et, en particulier, de la Tonnellerie Darnajou, récemment consolidée dans TFF Group.



La contribution de cette marque à l'activité du Groupe, consolidée au 1er juillet 2020, sera de l'ordre de 2 ME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.