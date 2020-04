TFI International : communique ses résultats du premier trimestre de 2020

Bénéfice opérationnel record de 118 , 5 M$ pour le premier trimestre, soit une augmentation de 13 % par rapport au trimestre correspondant de l ' exercice précédent

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles de 191,7 M$, comparativement à 160,7 M$ au premier trimestre de 2019

Bénéfice net de 75,8 M$, en hausse comparativement à 65,1 M$ au premier trimestre de 2019

Bénéfice net ajusté 1 , mesure non conforme aux IFRS, de 71,3 M$, en hausse comparativement à 67,1 M$ au premier trimestre de 2019

BPA dilué de 0,88 $ par rapport à 0,74 $ au premier trimestre de 2019

BPA ajusté dilué1, mesure non conforme aux IFRS, de 0,83 $ par rapport à 0,77 $ au premier trimestre de 2019

Montréal, Québec, le 21 avril 2020 - TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.

« En cette période sans précédent, notre priorité absolue est la santé et le bien-être de nos clients, de notre main-d'œuvre et des collectivités que nous desservons partout en Amérique du Nord. TFI est une entreprise remarquablement forte qui repose sur de solides assises, et grâce à l'importance que nous accordons, sans relâche, aux facteurs fondamentaux, nous avons produit des résultats records au premier trimestre et nous maintenons un bon rendement, malgré l'affaiblissement de l'activité économique », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Au premier trimestre, notre bénéfice opérationnel a grimpé de 13 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et, une fois de plus, nous avons produit de solides flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles. La Société a franchi une étape importante faisant son entrée à la Bourse de New York, une entrée effectuée au bon moment et qui a été fort bien accueillie, et qui a contribué à renforcer davantage notre situation financière. Au début de mars, alors que la pandémie commençait à se propager, nous avons rapidement mis en œuvre des mesures de réduction des coûts dans le but d'aider TFI à se renforcer en vue de la reprise lorsque les conditions reviendront à la normale. Pour l'avenir immédiat et à plus long terme, alors que notre main-d'œuvre hautement engagée continue de servir nos clients et que nous poursuivons la mise en œuvre de nos stratégies pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, nos pensées accompagnent les nombreuses familles touchées par les perturbations économiques actuelles. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019* Total des revenus 1 240,5 1 230,8 Revenus avant la surcharge de carburant 1 112,7 1 097,4 BAIIA ajusté1 200,5 187,6 Bénéfice opérationnel 118,5 104,9 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 191,7 160,7 Bénéfice net ajusté1 71,3 67,1 BPA ajusté - dilué1 ($) 0,83 0,77 Bénéfice net 75,8 65,1 BPA - dilué ($) 0,88 0,74 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 84 658 85 174

* Retraité pour des changements de présentation - voir note 18 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités .

1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,24 G$ constitue une augmentation de 1 %, et les revenus de 1,11 G$, après déduction de la surcharge de carburant, ont également augmenté de 1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 13 % pour atteindre 118,5 M$, par rapport à 104,9 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux acquisitions d'entreprises, à la solidité de l'exécution dans l'ensemble de l'entreprise, à une approche allégée en actifs et aux mesures de réduction des coûts.

Le bénéfice net s'est établi à 75,8 M$, soit une augmentation de 16 % par rapport au bénéfice net de 65,1 M$ de la période correspondante de l'exercice précédent, et le bénéfice net de 0,88 $ par action diluée était en hausse comparativement à 0,74 $ par action diluée constaté à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, a été de 71,3 M$, ou 0,83 $ par action diluée, comparativement à 67,1 M$, ou 0,77 $ par action diluée, à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les revenus ont augmenté de 1 % dans le secteur du transport de lots complets et de 20 % dans celui de la logistique, hausse stimulée par les acquisitions d'entreprises, et ont diminué de 5 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier et de 13 % dans le secteur du transport des lots brisés, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice opérationnel a augmenté dans les secteurs du transport de lots complets et de la logistique, mais a reculé dans les secteurs de la livraison de colis et courrier et du transport de lots brisés.

RÉSULTATS SECTORIELS

(en millions de dollars) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019* $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 139,5 146,9 Transport de lots brisés 180,2 208,0 Transport de lots complets 533,5 527,1 Logistique 268,8 224,3 Éliminations (9,3) (8,9) Total 1 112,7 1 097,4 $ % des revenus1 $ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 15,5 11,1 % 21,0 14,3 % Transport de lots brisés 17,7 9,8 % 27,6 13,3 % Transport de lots complets 63,0 11,8 % 50,7 9,6 % Logistique 26,0 9,7 % 15,2 6,8 % Siège social (3,7) (9,6) Total 118,5 10,6 % 104,9 9,6 %

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour des changements de présentation - voir note 18 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités .

1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 191,7 M$ au premier trimestre de 2020 par rapport à 160,7 M$ au trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation de 19 % est attribuable au solide rendement opérationnel et au report de certains paiements d'impôts en raison des mesures de stimulation économique mises en œuvre en réponse à la COVID-19. La Société a versé 65,5 M$ aux actionnaires au cours du trimestre, soit 21,7 M$ en dividendes et 43,8 M$ par l'intermédiaire de rachats d'actions.

Le 13 février 2020, la Société a émis des actions ordinaires aux États-Unis et au Canada dans le cadre de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis pour un produit net de 288,5 M$.

Le 16 mars 2020, le conseil d'administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,26 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 avril 2020, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport au dividende trimestriel de 0,24 $ déclaré au premier trimestre de 2019.

MESURES DE RÉDUCTIONS DES COÛTS

En mars, alors que le coronavirus se propageait, TFI a rapidement mis en œuvre des mesures temporaires de réduction des coûts touchant toutes les sociétés d'exploitation et l'ensemble de son effectif, y compris une réduction des salaires des cadres de 5 à 15 %, une réduction de 15 % de la rémunération des administrateurs, une réduction de la semaine de travail pour plus d'un millier d'employés à temps plein et une réduction de l'effectif que la direction prévoit être temporaire. Les employés visés par une réduction de l'effectif seront admissibles à un programme de recouvrement de salaire à leur retour au sein de la Société. La direction a également suspendu toutes les dépenses en immobilisations auxquelles elle ne s'était pas déjà engagée, lesquelles seront réévaluées selon les conditions.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci­dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette avant les produits financiers et charges financières, la charge d'impôt sur le résultat, l'amortissement, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, et le profit ou la perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté

(non audité, en millions de dollars) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019* Bénéfice net 75,8 65,1 Charges financières, montant net 19,2 19,1 Charge d'impôt sur le résultat 23,5 20,7 Amortissement des immobilisations corporelles 57,1 52,4 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 25,7 24,5 Amortissement des immobilisations incorporelles 15,6 15,8 Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (5,6) - Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente (10,7) (10,1) BAIIA ajusté 200,5 187,6

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour des changements de présentation - voir note 18 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités .

Bénéfice net ajusté et bénéfice ajusté par action (« BPA » ajusté) de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, et du profit ou de la perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un bénéfice ajusté par action pour mesurer son rendement d'une période à l'autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté

(non audité, en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Bénéfice net 75,8 65,1 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 11,1 11,3 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, après impôt 0,1 0,1 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt 0,5 (0,0) Gain de change, montant net, après impôt (1,2) (0,5) Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (5,6) - Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt (9,2) (8,7) Bénéfice net ajusté 73,1 67,1 Bénéfice ajusté par action - de base 0,84 0,79 Bénéfice ajusté par action - dilué 0,83 0,77

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.