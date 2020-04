Thales : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 07/04/2020 | 09:17 achat En cours

Cours d'entrée : 75.74€ | Objectif : 85€ | Stop : 70€ | Potentiel : 12.23% Le titre Thales présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Sous la résistance des 85.04 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipements de communication et satellites Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. THALES -19.33% 17 858 GARMIN LTD -22.67% 14 294 CHINA SPACESAT CO.,LTD. -3.37% 4 879 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATI.. -2.48% 3 672 OHB SE -22.30% 612 U-BLOX HOLDING AG -35.12% 428

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 18 380 M EBIT 2019 1 991 M Résultat net 2019 1 265 M Dette 2019 3 369 M Rendement 2019 3,27% PER 2019 12,0x PER 2020 11,6x VE / CA2019 1,02x VE / CA2020 0,97x Capitalisation 15 391 M Prochain événement sur THALES 28/04/20 Q1 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 101,92 € Dernier Cours de Cloture 72,34 € Ecart / Objectif Haut 74,2% Ecart / Objectif Moyen 40,9% Ecart / Objectif Bas -38,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrice Caine Chairman & Chief Executive Officer Pierre-Eric Pommellet Senior Executive VP-Operations & Performance Pascal Bouchiat Senior Executive VP-Finance & Information Systems Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology Charles Edelstenne Director