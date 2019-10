Thales : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 23/10/2019 | 09:16 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 84.15€ | Objectif : 96€ | Stop : 78€ | Seuil d'invalidation : 93€ | Potentiel : 14.08% Le titre Thales présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 84.16 EUR ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 84.15 € pour viser les 96 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 84.16 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 99.86 EUR.

Données financières (EUR) CA 2019 18 414 M EBIT 2019 1 958 M Résultat net 2019 1 258 M Dette 2019 3 333 M Rendement 2019 2,72% PER 2019 14,3x PER 2020 13,1x VE / CA2019 1,19x VE / CA2020 1,07x Capitalisation 18 494 M Prochain événement sur THALES 03/12/19 Détachement de dividende intermédiaire

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 111,60 € Dernier Cours de Cloture 86,96 € Ecart / Objectif Haut 44,9% Ecart / Objectif Moyen 28,3% Ecart / Objectif Bas 2,35%

Dirigeants Nom Titre Patrice Caine Chairman & Chief Executive Officer Pierre-Eric Pommellet Senior Executive VP-Operations & Performance Pascal Bouchiat Senior Executive VP-Finance & Information Systems Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology Charles Edelstenne Director