THALES : Oddo BHF dégrade sa recommandation

Oddo BHF abaisse sa recommandation d’Achat à Neutre sur le titre Thales, tout en maintenant un objectif de cours de 128 euros. Globalement, le bureau d’études adopte une position plus prudente sur les valeurs défense. Spécifiquement, l'analyste estime que le positionnement solide et la croissance vigoureuse du périmètre actuel sont aujourd’hui proche d’être correctement valorisés.Enfin, le décalage dans la finalisation du rachat de Gemalto retarde clairement la divulgation d'éléments qui permettraient à l'expert de quantifier avec plus de précisions le montant des synergies de revenus et la vitesse de réalisation.