Thales : Credit suisse n'est plus acheteur du dossier

23/01/2019 | 11:13

Credit suisse a abaissé sa recommandation sur le titre du groupe français d'électronique et de défense français Thales : le conseil d'achat ('surperformance') a fait place à une position neutre, l'objectif étant sensiblement réduit de 140 à 108 euros (- 22,8%). Le titre est aussi retiré de la liste des valeurs préférées ('Focus List') des spécialistes.



Ce changement de pied n'est 'pas motivé des inquiétudes fondamentales' sur Thales, attaque une note de recherche. Cependant, Credit suisse estime que 'le potentiel de hausse du titre sera limité dans les mois viennent après la robuste surperformance constatée en 2018', qui atteint 25% relativement à l'indice large Stoxx 600. D'autant que les valeurs de la défense et les 'techs' connaissent un 'de-rating'.



En outre, les analystes redoutent une réduction du budget militaire français en réponse aux mouvements de contestation sociale.



Dans cette perspective, et aussi après 'un changement de la date de consolidation de Gemalto', Credit suisse a écrêté ses prévisions bénéficiaires.





