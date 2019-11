Thales : Oddo BHF reste à 'achat'

13/11/2019 | 10:33

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 126 euros sur Thales, estimant que 'la valorisation actuelle apporte un soutien avec un retour sur des multiples que nous n'avions plus connu depuis 2015'.



'Sur une base 2020, Thales se traite sur un PE (cours sur BPA) de 11,6 fois, soit une décote de 11% par rapport à la moyenne pondérée des pairs défense européens', souligne l'analyste en charge du dossier.



Il note que le titre offre un TVAM 2019/2023 des BPA de 9,6%, l'un des meilleurs FCF yield du secteur avec une moyenne 2019/2021 de 6,1%, une option sur les synergies de revenus issues de Gemalto et une position clefs sur l'échiquier défense européen.



