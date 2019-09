Thales : Oddo BHF reste à achat, ajuste sa cible

05/09/2019 | 09:45

Oddo BHF réitère son conseil 'achat' à l'issue d'une publication rassurante, tout en ajustant son objectif de cours de 130 à 129,5 euros essentiellement du fait de la progression plus forte que prévu des provisions de retraite et la mise à jour d'hypothèses.



'Le titre se traite seulement avec une très légère prime par rapport aux pairs européens défense alors que la visibilité reste forte avec un TMVA 19/22 des BPA de 12,5% en dépit des difficultés de satcom et de la signalisation', note l'analyste.



Il pointe aussi une génération de FCF est plus récurrente que celle des pairs et un momentum toujours soutenu avec le CMD du 3/10. 'Le seul risque additionnel à court terme qui nous semblait être l'objectif de croissance organique du CA a été clairement identifié', poursuit-il.



