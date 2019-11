Thales : Oddo ajuste son objectif de cours

25/11/2019 | 09:32

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur après l'organisation d'un roadshow avec la direction. L'objectif de cours est réduit à 120,5 E (contre 126 E) suite à l'ajustement des estimations des analystes.



Oddo souligne une ' approche plus prudente qui écarte de nouvelles mauvaises surprises '. Dans le secteur Espace, la reprise est plus tardive et plus modérée qu'anticipé indique Oddo. Le secteur Defence & Security poursuit sur sa tendance.



' L'objectif de prises de commande de 18 MdE est réitéré pour 2019 ' rajoute Oddo.



