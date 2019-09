Thales : Oddo confirme son conseil avant le CMD

27/09/2019 | 08:25

Thales tiendra le 3 octobre à Paris un CMD que Oddo perçoit comme un catalyseur pour le titre. Avant cette réunion, Oddo confirme son conseil Achat sur la valeur et son objectif de cours de 129,5 E.



La première thématique devrait être concentrée sur l'intégration de Gemalto. ' Au niveau des synergies de coûts, nous pensons que le consensus intègre d'ores et déjà le montant communiqué par la société mi-juin de 120 ME à horizon 3 ans après prise en compte de la cession de GP HSM ' indique Oddo.



' A l'opposé, les investisseurs sont en grande majorité sceptiques concernant la réalisation des synergies de revenus. Le consensus compilé par la société n'intégrant pas de synergies visibles jusqu'en 2022 ' rajoute le bureau d'analyses. ' Nous pensons qu'une présentation convaincante lors du CMD pourrait amener le consensus à introduire certaines synergies dans les estimations '.



Oddo estime également que la guidance de marge de Defence & security (11,5 à 12,5%) pourrait être précisée à la hausse.



