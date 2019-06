Thales : Oddo relève son opinion après les nouveaux objectifs

13/06/2019 | 10:18

Thales a annoncé la mise à jour de ses objectifs financiers 2019. Cette révision fait suite à l'intégration de Gemalto et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM).



Suite à cette annonce, Oddo passe à l'achat sur le titre (contre Neutre) avec un objectif de cours fixé à 126 E.



Oddo estime que les perspectives sont rassurantes au niveau de Gemalto avec un EBIT compris entre 240 et 260 ME vs. 206 ME attendu.



Le bureau d'analyses souligne également que les perspectives sont aussi rassurantes pour le reste du groupe avec des objectifs confirmés en dépit d'un recul de 5 à 10% de l'activité Espace.



