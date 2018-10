« Mission to Mars » : l’aventure continue!

Mars Sample Return : Thales Alenia Space apporte son expertise à l'étude

d'une mission internationale

Cannes, le 9 octobre 2018 - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature de deux contrats d'études* avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) dans le cadre d'une étude conjointe ESA-NASA pour la mission internationale Mars Sample Return. Cette nouvelle mission, dont le but est de ramener sur Terre des échantillons de la surface de Mars, représente une étape importante dans l'exploration du système solaire et, en particulier, dans l'étude de Mars et des questions concernant son habitabilité potentielle.

Bien que proche de la Terre, et se situant toutes deux au sein de notre Système Solaire, Mars est pourtant bien différente de cette dernière avec des températures qui peuvent atteindre un maximum de 27°c et un minimum de -133°c. Toutefois, quelques similarités avec la Terre sont notables, ainsi une journée sur la planète rouge est proche de nos 24 heures sur Terre et des saisons seraient également présentes. Une vie sur Mars n'est pas exclue sachant que l'eau y a déjà coulé et que des minéraux se formant seulement en présence d'eau ont été découverts.

La sonde ExoMars construite par Thales Alenia Space en 2016 a été lancée dans le but de détecter des traces éventuelles d'une forme de vie sur la planète Mars. La prochaine étape du programme est prévue pour 2020.

Alors que le programme ExoMars se poursuit, l'ESA travaille en parallèle en étroite collaboration avec son homologue américain, la NASA, à l'étude de concepts pour une nouvelle mission internationale d'exploration : Mars Sample Return. Dans le cadre de cette étude, Dans le cadre de cette étude, l'ESA est spécifiquement chargée de l'orbiteur de retour de la Terre (MSR-ERO) et rover dédié à la récupération des échantillons (MSR-SFR).

Thales Alenia Space, en tant que maître d'œuvre, définira l'architecture générale et la conception préliminaire du MSR-SFR et du MSR-O. Thales Alenia Space sera également en charge de caractériser les principaux équipements, fournis ensuite par un consortium industriel européen. Grâce à son rôle majeur dans la mission ExoMars, qui permettra à l'Europe d'atterrir sur Mars en 2020 pour y trouver des traces de vie, Thales Alenia Space apporte d'ores et déjà son expertise et ses moyens aux prochaines découvertes qui aideront les hommes à mieux connaitre et comprendre la planète rouge et à préparer les futures missions habitées sur cette planète.

La mission Mars Sample Return

Sample Fetch Rover (MSR-SFR) / Récupérer des échantillons sur Mars

Earth Return Orbiter (MSR-ERO) / Récupérer les échantillons depuis l'orbite autour de Mars et les ramener sur Terre.

La mission Mars Sample Return a pour objectif d'envoyer une sonde (MSR-ERO) en orbite autour de Mars et un atterrisseur (MSR - Sample Retrieval Lander) qui descendra à la surface de Mars. Cet atterrisseur transportera le rover qui récupérera les échantillons déjà collectés par Rover Mars 2020 de la NASA à la surface de Mars. Le rover transférera ensuite ces échantillons dans une mini fusée (Mars Ascent Vehicle, développé par la NASA) qui les acheminera vers la sonde restée dans l'orbite de Mars. Une fois les échantillons localisés et récupérés par la sonde ERO, ils seront scellés dans un système de confinement biologique afin d'empêcher la contamination de la Terre par des matières non stérilisées, puis placés à l'intérieur du véhicule de rentrée sur Terre qui quittera Mars pour rejoindre la Terre.

Arrivée en orbite terrestre, la sonde larguera le véhicule de rentrée contenant les échantillons, où ils seront récupérés sur Terre et analysés. Trois lancements seront nécessaires pour cette mission: un premier lancement en 2020 pour le rover afin de prélever des échantillons de sol à différents endroits, un deuxième lancement pour l'atterrissage du MSR-SFR afin de livrer les échantillons à la mini-fusée (Mars Ascent Vehicle) et un troisième spécifique pour l'orbiteur.



* Etudes phase A / B1 : ces deux études comprennent l'analyse conceptuelle des équipements afin de s'assurer de la faisabilité de la mission, la définition d'une base de référence pour le rover et l'orbiteur et ses sous-systèmes et la définition des phases du développement.

A propos de la mission ExoMars

Thales Alenia Space est responsable de l'ensemble de la phase de conception des deux missions ExoMars (2016 & 2020) et dirige un consortium industriel européen. Pour la mission de 2016, Thales Alenia Space a produit le module d'entrée et de descente EDM Schiaparelli, ainsi que l'orbiteur Trace Gaz Orbiter, désormais en orbite autour de Mars et effectuant déjà des relevés scientifiques de l'atmosphère martienne. Pour la mission 2020, Thales Alenia Space est en charge de la conception de l'ensemble du système, du développement du système de navigation et de guidage et du système d'entrée, de descente et d'atterrissage du rover, ainsi que de la fourniture de pièces fondamentales comme l'altimètre radar. Thales Alenia Space travaille avec OHB (carrier module) et Airbus Defense et Space UK (rover module). La mission 2020 est maintenant à un stade de développement avancé. Certains équipements du module de descente seront livrés d'ici 2018, suivis du module support (carrier module) et du rover, afin que le vaisseau spatial puisse être intégré pour un lancement actuellement prévu entre le 25 juillet et le 13 août 2020.

