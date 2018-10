BONDS : S&P confirme la note de crédit de Thales, lève la surveillance négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a annoncé lundi avoir levé la surveillance avec implication négative sous laquelle l'agence avait placé la notation du spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales. La notation de long terme "A-" est confirmée et assortie d'une perspective négative. L'agence d'évaluation financière a indiqué que le rachat du fournisseur de cartes à puce et de solutions de sécurité et d'authentification numériques Gemalto, pour une valeur d'entreprise de 5,6 milliards d'euros, affaiblirait temporairement les ratios d'endettement de Thales. S&P s'attend toutefois à ce que Thales réduise rapidement son endettement grâce à la génération de de robustes flux de trésorerie. L'agence a pris ces décisions alors que Thales a récemment indiqué qu'il comptait finaliser le rachat de Gemalto au premier trimestre 2019. (echalmet@agefi.fr) ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire