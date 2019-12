EGNOS : Thales Alenia Space signe un nouveau contrat avec l'Agence Spatiale Européenne

Cannes, le 5 décembre 2019 - Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un nouveau contrat d'évolution, concernant le système de navigation européen EGNOS, avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour le compte de la Commission Européenne. Ce contrat va permettre à Thales Alenia Space, de développer une nouvelle version d'EGNOS (version V242B) intégrant de nouvelles fonctionnalités avancées.

D'un montant global d'environ 78 millions d'Euros, ce contrat porte en particulier sur :

l'extension géographique de la couverture SBAS EGNOS;

la mise en place d'une nouvelle génération de stations de référence (RIMS);

l'amélioration algorithmique du centre de calcul (CPF) pour de meilleures performances du système;

l'augmentation de la sécurité du système.

La certification et mise en opération de cette nouvelle évolution est prévue en 2023.

A propos d'EGNOS

EGNOS, programme phare de l'Union Européenne, est le système Européen de navigation par satellite visant à améliorer les messages de positionnement fournis par le système GPS. Déployé depuis 2005 et opérationnel en « service ouvert » depuis 2009, le système EGNOS actuel a été développé sous la maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space.

Le Service « Safety of Life », un succès à l'export

Disponible depuis 2011, le service « Safety of Life » du système EGNOS est utilisé dans le domaine de l'aviation pour les phases d'atterrissage, afin d'effectuer des approches de précision sur les aéroports, sans équipement d'aide au guidage au sol. Fort de son expertise dans ce domaine, Thales Alenia Space a signé en 2016 avec l'Agence Spatiale Coréenne un contrat portant sur la fourniture du système de navigation par satellite KASS (Korean Augmentation Satellite System). Incluant les services de navigation « Safety of Life », le système régional coréen KASS sera destiné, dans un premier temps, aux applications liées au domaine aéronautique. Son utilisation sera indispensable pendant certaines phases de vol, en particulier la phase d'atterrissage. Cette solution permet de s'affranchir des infrastructures au sol situées dans les aéroports. Dans cette même dynamique, l'ASECNA a sélectionné début 2019, Thales Alenia Space pour mener un projet Phase B, incluant la fourniture d'un service pré-opérationnel dès 2020, d'un SBAS en Afrique sub-saharienne, pour accompagner la croissance importante du trafic aérien dans cette zone avec une solution satellitaire optimisée.

« A l'avant-garde de la navigation par satellite en Europe, le contrat d'aujourd'hui renforce la position de Thales Alenia Space en tant que fournisseur de systèmes de navigation, incluant des services Safety of Life, de plus en plus tournés vers le marché d'exportation » explique Benoit Broudy, Directeur des activités Navigation pour Thales Alenia Space en France. « Fort de notre expertise sur des programmes majeurs tels que Galileo, EGNOS ou Kinéis, constellation New Space de 25 satellites IoT avec géolocalisation native, dont nous sommes architecte système pour le compte de CLS, Thales Alenia Space continue à évoluer et innover, pour proposer des solutions toujours plus performantes et agiles, pour répondre aux nouvelles attentes des clients à travers le monde ».

