En route vers le développement du standard F4 du Rafale : de nouveaux capteurs connectés développés par Thales

Thales, membre du Groupement d'Intérêt Economique Rafale, a été notifié par la Direction générale de l'armement pour contribuer au développement du standard F4 du Rafale. Ce standard va permettre à l'avion de combat Rafale de constituer la première pierre du système de combat aérien futur des armées françaises, en maintenant sa supériorité face aux nouvelles menaces.

Aujourd'hui, l'avion de combat Rafale est capable de mener à bien des missions multiples, de la reconnaissance à la défense aérienne, en passant par les frappes de précision au cours d'une même mission. Il est aussi le vecteur de la dissuasion nucléaire aéroportée, élément central de la politique globale en matière de sécurité et de défense de la France, ce qui exige excellence et maîtrise technologique. Demain, dans un environnement de plus en plus complexe et face à un spectre de menaces plus étendu, les équipages devront analyser une masse conséquente de données dans des délais très courts, pour exécuter leurs missions les plus exigeantes et ainsi protéger les populations. Les équipements et systèmes électroniques performants et innovants de Thales qui équipent le Rafale de son nez jusqu'à sa dérive répondront à ces défis.

Dans le cadre du développement du standard F4, les ingénieurs et techniciens de Thales vont travailler à l'amélioration des capteurs et au développement de la connectivité du Rafale, offrant ainsi des performances plus étendues et des fonctionnalités opérationnelles nouvelles, en interconnectant davantage les Rafale et l'ensemble des moyens concourant aux missions. Le combat collaboratif est désormais la clé pour participer aux coalitions, faire face aux nouvelles menaces ou encore conduire les opérations souveraines. C'est ainsi que Thales travaillera notamment à l'introduction de la radio CONTACT, d'un serveur de communication intelligent sécurisé et d'une solution de transmission par satellites (SATCOM) via Syracuse IV. Afin de garantir le haut niveau de survivabilité du Rafale, Thales va introduire de nouvelles capacités de détection et de brouillage au sein du système de guerre électronique SPECTRA. Le radar à antenne active RBE2 verra son emploi amélioré notamment pour ses capacités en mode air/sol. Quant à la nacelle optronique TALIOS, l'Intelligence Artificielle permettra un traitement en vol presque en instantané des données collectées pour extraire et identifier des cibles.

Les équipages pourront ainsi mieux évaluer les situations tactiques, traiter en temps réel un volume d'informations beaucoup plus important et prendre plus rapidement la meilleure décision dans chacun des moments décisifs de leur mission : trouver, identifier, classifier, engager des cibles en toute sécurité, pour ensuite valider et analyser le résultat.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, il est également nécessaire que les forces armées aient un niveau de disponibilité élevé de leurs matériels. Les études sur la maintenance prédictive, grâce notamment aux avancées technologiques du Big Data et de l'Intelligence Artificielle sont au cœur de la stratégie de Thales : prévoir les défaillances avant qu'elles ne surviennent, tel est l'enjeu auquel nous devons répondre à bord du Rafale au Standard F4.

«Ce contrat témoigne de la confiance accordée par le ministère des Armées en France dans le savoir-faire industriel et la haute technologie des entreprises de défense française. Les futurs capteurs et systèmes de communication seront un élément essentiel à l'évolution du Rafale au Standard F4 vers un combat collaboratif connecté. La maîtrise par Thales des technologies de la connectivité et de l'intelligence artificielle permettront aux équipages de prendre la bonne décision à chaque moment décisif.» Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.