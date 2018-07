Iridium NEXT : une constellation de 66 satellites opérationnels qui marquera l’histoire

65 satellites de télécommunications en orbite pour la constellation Iridium NEXT

7ème lancement réussi pour les 10 nouveaux satellites Iridium NEXT

Cannes, 25 juillet 2018 - La septième grappe de satellites Iridium NEXT construits par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a été lancée avec succès depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Le succès de ce 7ème lancement conforte la position de leader mondial de Thales Alenia Space en matière de constellations, et renforce une nouvelle fois son expertise unique au titre de maître d'œuvre de systèmes complexes de télécommunications par satellites.

Denis Allard, Vice-Président Iridium NEXT chez Thales Alenia Space, a déclaré : « Iridium remplace sa constellation existante de 66 satellites en orbite basse en envoyant 75 satellites dans l'espace, incluant ceux de réserve. 65 sont désormais en orbite. La validation en orbite a été validée par Iridium. La dernière grappe de 10 satellites Iridium NEXT sera très prochainement disponible. Je confirme que nous sommes parfaitement en phase avec l'objectif fixé qui consiste à lancer les 75 satellites Iridium NEXT en 2018 ».

Thales Alenia Space est maitre d'œuvre du programme Iridium NEXT, en charge de l'ingénierie, de l'intégration, et de la validation en orbite des 81 satellites Iridium® NEXT, comprenant 66 satellites en orbite, et 15 autres satellites de rechange placés en orbite de parking ou stockés au sol. Les satellites sont intégrés en série sur le site de Northtrop Grumman Corporation (auparavant Orbital ATK), sous-traitant de Thales Alenia Space à Gilbert en Arizona, supervisés par les équipes dédiées de Thales Alenia Space et d'Iridium. Les opérations de mise à poste et les tests en orbite des satellites sont réalisés par les équipes de Thales Alenia Space, en coordination avec celles d'Iridium, depuis le centre de contrôle (Satellite Network Operation Center - SNOC) de Leesburg en Virginie.

Chacun des satellites Iridium NEXT est équipé de capteurs star tracker fournis par Leonardo pour garantir la détermination et le contrôle de l'attitude.

La constellation Iridium NEXT offrira une connectivité mondiale grâce à 66 satellites interconnectés et exploités depuis une altitude de 780 km, complétés par 9 satellites de rechange placés en orbite de parking et 6 satellites additionnels stockés au sol. Ce réseau global fournit ainsi une capacité inégalée pour des communications en mouvement (personnes, véhicules, avions, bateaux), fonctionnant sur une couverture mondiale globale intégrant les pôles et les océans.

Grâce à sa couverture mondiale et son indépendance par rapport à toute infrastructure terrestre, Iridium NEXT est à même d'apporter une assistance qui peut être vitale dans certaines circonstances (catastrophes naturelles, lors de conflits, dans des environnements isolés par exemple). Son autonomie vis-à-vis des infrastructures au sol locales lui permet de délivrer des télécommunications sécurisées avec une protection contre les risques d'intrusion et de piratage.

Copyrights: ©Thales Alenia Space/Master Image Programmes

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

