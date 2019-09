La valeur du jour à Paris THALES : les investisseurs saluent les résultats du premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales est fermement installé en tête du CAC 40 ce mercredi, à la faveur d’un gain de 6,18% à 110,80 euros. Les investisseurs saluent les solides résultats semestriels de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité. Ils ne se sont pas formalisés du léger abaissement de perspectives en termes de croissance organique annuelle. Après tout, le groupe a confirmé ses principaux objectifs annuels (Ebit et prises de commandes), des objectifs relevés en juin dernier.Sur les six premiers mois de l'année 2019, Thales a réalisé un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 557 millions d'euros (+22% sur un an) et un Ebit de 820 millions d'euros (+8%). Il en découle une marge de 10%, en léger recul de 0,2 point.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 8,19 milliards d'euros, soit une progression de 9,9% en publié et une légère baisse de 0,5% en organique.De leur côté, les prises de commandes sont ressorties à 6,995 milliards d'euros (+10% en publié et -1% en organique)." Au premier semestre 2019, Thales réalise une performance solide, démontrant à nouveau la résilience de son modèle d'affaires ", s'est félicité Patrice Caine, le PDG de Thales." En dépit du ralentissement du marché spatial commercial et d'une base de comparaison élevée dans les secteurs Transport et Défense & Sécurité, le chiffre d'affaires est quasiment stable à périmètre et taux de change constants ", a-t-il ajouté.Toutefois, ce contexte morose pour l'activité aérospatiale devrait se poursuivre au second semestre 2019, en raison de " l'attentisme prolongé des clients sur le marché des satellites de télécommunications commerciaux ". De ce fait, la croissance organique du chiffre d'affaires 2019 devrait se situer dans le bas de la fourchette précédemment fixée (entre 3% et 4%).En revanche, les principaux objectifs annuels sont confirmés. Ainsi, Thales table toujours sur des prises de commandes légèrement supérieures à 18 milliards d'euros et un Ebit compris entre 1,98 et 2 milliards d'euros.Au final, UBS a réitéré sa recommandation Acheter sur Thales, ainsi que son objectif de cours de 130 euros. Le bureau d'étude salue un Ebit supérieur aux attentes, tiré par la solide performance des activités de défense.