La valeur du jour à Paris THALES va remplacer VALEO au sein du CAC 40

Le CAC 40 affichera un nouveau visage le 24 juin prochain. Ainsi, Thales fera son entrée au sein de l’indice phare parisien, à la place de Valeo. Telle est la décision du comité scientifique des indices Euronext, qui se réunit quatre fois par an pour valider la liste des 40 actions composant le Saint des Saints parisien. L’indice en comptait toutefois 41 ces derniers temps, avec Worldline, qui fera également sa sortie le 24 juin, afin d’acter sa séparation de sa maison-mère Atos.L'entrée de Thales au CAC 40 résulte de la forte progression de sa capitalisation boursière, qui est passée de 9,6 milliards d'euros, fin 2013, à 21,7 milliards, fin 2018. Cela représente un bon de 126% en 5 ans.L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité, qui a finalisé le rachat de Gemalto cette année, a bénéficié de l'amélioration de sa marge bénéficiaire, portée par un Ebit en hausse de 67% sur les cinq dernières années. L'Ebit est ainsi passé de 1 à 1,7 milliard d'euros sur cette période et pourrait même atteindre les 2 milliards d'euros en 2019.Avec Thales, le secteur technologique du CAC 40 accueille ainsi un membre de choix, face aux valeurs financières et industrielles.Le secteur automobile perd en revanche son représentant Valeo. L'équipementier a vu son cours de Bourse fondre de 59 % l'an dernier et n'affiche désormais qu'une capitalisation réduite de 5,9 milliards d'euros. Cela reflète les difficultés de Valeo qui a vu son bénéfice net (part du groupe) reculer de 38% l'an dernier à 546 millions d'euros.L'équipementier a été pénalisé par le ralentissement du marché automobile chinois et l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'homologation des véhicules (WLTP) en Europe.