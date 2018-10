Naval Group et Fincantieri vont créer une co-entreprise

Paris (awp/afp) - Les constructeurs navals français Naval Group et italien Fincantieri ont annoncé mardi soir dans un communiqué leur intention de créer une coentreprise contrôlée à parts égales, dans le cadre de leur rapprochement lancé en septembre 2017.

Cette annonce a été saluée par les gouvernements français et italien dans un texte séparé publié à l'issue d'une rencontre à Paris entre la ministre des Armées Florence Parly et son homologue italienne Elisabetta Trenta, qui y voient le moyen d'"améliorer la compétitivité des offres de cette alliance sur le marché mondial".

Paris et Rome avaient lancé il y a un peu plus d'un an, pendant le 34e sommet franco-italien, un projet visant à créer un "champion naval" européen en rapprochant les deux groupes face à la concurrence, notamment chinoise et russe.

Mais cette alliance s'effectuera sans prise de participation croisée, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps. Le projet, comparé à une "alliance Renault-Nissan du naval", prévoyait des participations croisées de 5% à 10% entre Fincantieri et Naval Group.

Paris et Rome indiquent dans leur communiqué qu'ils "soutiennent les initiatives-clé que Fincantieri et Naval Group ont l'intention de mettre rapidement en oeuvre et, plus particulièrement, la mise en place, dès 2019, d'une joint-venture (coentreprise, NDLR) à parts égales".

"Ces mesures doivent améliorer la compétitivité des offres de cette alliance sur le marché mondial, et leur permettre de continuer à répondre aux besoins des marines italienne et française avec les solutions les plus modernes", précisent-ils.

Mais les deux gouvernements soulignent également que cette alliance "ne doit avoir aucun impact sur la capacité de chacun des gouvernements à maîtriser les capacités et les ressources stratégiques de chacune de ces sociétés".

Fincantieri et Naval Group indiquent avoir comme "première étape l'objectif de définir les termes et conditions d'une joint-venture contrôlée à parts égales", en précisant que ce coup d'envoi aura lieu "sous réserve d'accord des conseils d'administration des deux sociétés".

Les deux groupes visent à "préparer conjointement des offres pour des programmes binationaux et les marchés export" et à déployer une chaîne d'approvisionnement "plus efficiente" avec des achats croisés, de meilleurs rapports qualité-prix ou encore des effets de volume.

Il entendent également "mener conjointement des projets de recherche et d'innovation afin de garantir la supériorité opérationnelle de leurs clients" et "encourager la fertilisation croisée entre les deux sociétés, avec le partage de centres et moyens d'essais ainsi que des réseaux d'experts".

Les deux partenaires sont d'ores et déjà engagés dans une collaboration industrielle afin de fournir à la marine française quatre navires de support logistique basés sur le design des navires italien Vulcano.

Cette commande a été annoncée lors du salon Euronaval du Bourget (nord de Paris) par Mme Parly. Elle concerne le programme FLOTLOG (pour flotte logistique) de pétroliers ravitailleurs pour la marine française.

Il vont en outre et à compter de 2019 examiner "la possibilité de présenter une offre commune pour les premières études de la refonte à mi-vie des frégates françaises et italiennes de classe Horizon, avec un système de gestion de combat (combat management system, CMS) commun" selon le communiqué des deux entreprises.

afp/rp