Naval Group remporte en consortium un contrat de plus 2 mds EUR auprès de la

PARIS (awp/afp) - Les sociétés françaises Naval Group et ECA Robotics, réunies en consortium, ont remporté un appel d'offres auprès de la Belgique et des Pays-Bas pour leur fournir des navires chasseurs de mines, pour un montant supérieur à 2 milliards d'euros, a appris l'AFP samedi.

"Le contrat pour la construction et la maintenance de douze nouveaux navires de lutte contre les mines a été attribué au consortium Naval Group / ECA Robotics", a indiqué dans un communiqué la Défense belge.

Ce contrat, qui durera dix ans, prévoit également la fourniture de systèmes de drones, ont décrit de leur côté, dans un communiqué commun, les deux groupes réunis au sein du consortium.

Le contrat est de "plus de 2 milliards d'euros". Il prévoit la livraison de 12 navires, six pour chaque pays. "Le premier doit être livré fin 2023 à la Belgique. Les Pays-Bas attendent le premier navire en 2025", a précisé dans un communiqué séparé le ministère néerlandais de la Défense.

La proposition de Naval Group et d'ECA Robotics, filiale du groupe Gorgé, a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres lancé à l'été 2018 par la Belgique et les Pays-Bas.

Elle a été préférée à "un appel d'offres européen mené par les Belges".

Cette démarche commune devait permettre de "réduire le prix d'achat et de maintenance par navire".

Le contrat conjoint entre Amsterdam et Bruxelles "marque une nouvelle étape dans les 70 années de coopération maritime entre pays voisins", a commenté le ministère néerlandais.

Les chasseurs de mines actuels des deux pays ont "plus de 30 ans" et arrivent en fin de vie.

"Sur le plan opérationnel, ils ne sont plus en mesure de faire face aux nouvelles formes de menace. Les nouveaux chasseurs de mines opéreront différemment et n'auront plus besoin d'entrer dans la zone où les mines marines pourraient être localisées, en raison de l'utilisation de systèmes sans pilote", a détaillé le ministère néerlandais.

"Les chasseurs de mines actuels sont toujours déployés chaque semaine pour retirer des mines en mer du Nord. On estime qu'il reste encore des milliers de mines et de bombes aériennes des guerres mondiales dans les fonds marins", a également soulevé le ministère.

Naval Group, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals.

ECA est une filiale du groupe Gorgé spécialisée dans la robotique et les drones navals.

