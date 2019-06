THALES : Credit Suisse toujours Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse réitère son opinion Neutre sur le titre Thales, ainsi que son objectif de cours de 106 euros, dans le sillage des nouvelles guidances annuelles communiquées hier par l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité. Ce dernier vise un Ebit 2019 compris entre 1,98 et 2 milliards d’euros, ce qui est en ligne avec le consensus. Toutefois, l’analyste demeure préoccupé par le fait que la France pourrait devoir réduire une partie de la croissance de son budget de défense en 2019, dans un contexte de déficit budgétaire plus important que prévu.