THALES : GEMALTO sortira de la cote le 29 mai

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEMALTO -0.20% 51.1 1.07% THALES -0.42% 107.3 5.64%

0

Thales et Gemalto annoncent aujourd’hui qu’à leur demande, Euronext a confirmé que les actions ordinaires composant le capital de Gemalto ne seront plus admises aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris à compter du 29 mai 2019.