THALES : Goldman Sachs reste Neutre

Goldman Sachs a réitéré son opinion Neutre sur le titre Thales, ainsi que son objectif de cours de 112 euros, dans le sillage des objectifs de moyen terme dévoilés par l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité à l’occasion de sa journée Investisseurs. Parmi les principaux risques pour la valeur, le broker américain cite l’intégration de Gemalto et les objectifs de synergies associés, les coûts de redressement de Naval Group et le ralentissement continu observé sur le marché aérospatial.