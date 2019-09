THALES : JPMorgan reprend la couverture du titre à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a repris la couverture du titre Thales avec une opinion Neutre et un objectif de cours de 115 euros. Si le broker souligne que le groupe possède deux activités très attrayantes dans les domaines de la défense-sécurité et dans l'avionique, il se montre toutefois moins enthousiaste pour les activités Espace (satellites) et Transport (signalisation ferroviaire). En outre, l’analyste juge le titre correctement valorisé.