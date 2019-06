THALES : Oddo BHF toujours Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF réitère son opinion Neutre sur le titre Thalès, ainsi que son objectif de cours de 126 euros, alors que l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité doit mettre à jour, le 13 juin prochain, ses objectifs 2019, afin de refléter l’acquisition de Gemalto et la cession de l’activité HSM GP. Le bureau d’études perçoit cet évènement comme l’un des derniers facteurs de risque pesant sur le titre.La conférence va permettre de répondre aux principales inquiétudes des investisseurs sur Gemalto à l'image du rythme de croissance des ventes, du niveau d'Ebit ou encore de la vitesse d'écoulement des synergies de coûts (objectif de 100 à 150 millions d'euros avant impôts en 2021). Pour Oddo BHF, ces inquiétudes sont largement surfaites ou d'ores et déjà intégrées dans le cours actuel.