UBS a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Thales, ainsi que son objectif de cours de 130 euros, dans le sillage de la journée Investisseurs de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité. Le bureau d'études estime que les objectifs à horizon 2023 pour le groupe et la division DIS (constituée principalement de Gemalto) sont réalistes, même si les objectifs de cette dernière s’avèrent légèrement au-dessous des attentes du consensus. L’évolution du titre en Bourse dépendra de l’avancée de l’intégration de Gemalto et de la situation dans le Transport.