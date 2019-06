Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS réitère sa recommandation Acheter sur le titre Thales, ainsi que son objectif de cours de 130 euros, jugeant rassurante la mise à jour des objectifs financiers 2019, qui reflètent désormais l’intégration de Gemalto (depuis le 1er avril) et la cession de l’activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM), déconsolidée depuis le 1er janvier. Thales a notamment relevé son objectif d’Ebit qui est désormais attendu entre 1,98 et 2 milliards d'euros, là où le groupe visait entre 1,78 à 1,80 milliard précédemment.Cela ressort en ligne avec les attentes du consensus (1,99 milliard d'euros) et d'UBS (1,988 milliard).