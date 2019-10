THALES : affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a présenté son plan d’action suite à l’intégration de Gemalto et mis à jour sesobjectifs financiers à moyen-terme dans le cadre de sa Journée investisseurs. Le groupe table sur une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires du secteur opérationnel " identité et sécurité numériques " (DIS) compris entre 4 et 6% sur la période 2020-2023. La marge d'Ebit de cette branche DIS est attendue entre 12,5% à 13,5% à l'horizon 2023 . A l'échelle du groupe, la croissance organique moyenne du chiffre d'affaires sera comprise entre 3 à 5% sur la période 2019-2023.La marge d'Ebit à l'horizon 2023 est attendue, elle, entre 11,5 à 12%.Le PDG, Patrice Caine, a assuré que le plan Ambition 10 se déroulait en ligne avec sess attentes. Selon lui, les résultats de 2018 et du premier semestre 2019 sont en avance par rapport à la trajectoire des objectifs fixés pour 2021."Notre nouvelle activité mondiale ‘DIS' est dès aujourd'hui le leader mondial des marchés en croissance rapide de l'identité et de la sécurité numériques, enjeux clés de la transformation digitale des systèmes intelligents de nos clients", a indiqué le dirigeant."Partout dans le groupe, nos équipes ont identifié de nombreuses opportunités de synergies commerciales qui généreront d'ici 2023 plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires", a-t-il précisé."Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, nous abordons cette nouvelle phase de développement du groupe avec un bilan solide, une résilience accrue grâce à notre base de clients élargie, et un portefeuille technologique renforcé dans les domaines les plus critiques", a ajouté Patrice Caine.Et de conclure : "notre positionnement unique, associant un portefeuille technologique de rang mondial et une expertise approfondie de nos 5 grands marchés, va nous permettre de poursuivre notre croissance rentable".