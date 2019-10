THALES : ajuste à la baisse son objectif de croissance organique 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a ajusté à la baisse son objectif de croissance organique 2019, qu'il anticipe à présent de l'ordre de 1% contre 3% prévu auparavant. Le groupe précise que cet ajustement provient de deux secteurs opérationnels : Aérospatial et Défense & Sécurité. Dans le secteur Aérospatial, l'attentisme des opérateurs de satellites de télécommunications commerciaux s'est poursuivi au troisième trimestre, se traduisant par des commandes plus faibles que prévues et qui ne contribueront donc que faiblement au chiffre d'affaires du quatrième trimestre.Sur l'ensemble de l'année 2019, Thales anticipe en conséquence une baisse de l'ordre de 13% du chiffre d'affaires de l'activité spatiale. Pour autant, le Groupe est en phase finale sur 4 appels d'offre significatifs dont la conclusion est attendue dans les prochaines semaines, confirmant les perspectives de redressement progressif de ce marché.Dans le secteur Défense & Sécurité, la croissance organique sur l'ensemble de l'année restera élevée, de l'ordre de 6 à 7%, mais devrait être moindre qu'anticipée, le groupe étant confronté à quelques retards sur un nombre limité de projets, notamment liés à la montée en cadence plus lente que prévue de la production des véhicules militaires australiens Hawkei, et à des décalages de signatures de contrats par certains clients.Par ailleurs, Thales précise que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, de 4,22 milliards d'euros, est en ligne avec le consensus.Tous les autres objectifs financiers à court et moyen-terme sont confirmés. Thales devrait afficher, sur la base du périmètre et des taux de change de septembre 2019, un EBIT compris entre 1 980 et 2 000 millions d'euros. Le Groupe confirme également son objectif de prises de commandes sur l'année 2019, attendues légèrement supérieures à 18 milliards d'euros.