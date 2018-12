Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales 67% et Leonardo 33%, a signé deux contrats, l’un avec la Korean Aerospace Industries (KAI) et l’autre avec Hanwha Systems Corporation (HSC). Ces contrats portent sur le développement d’une constellation de quatre satellites d’observation radar haute résolution appelée Korea « 425 Project » pour le compte de l’agence en charge des programmes de défense en Corée ADD (Agency for Defence Development). Le montant des contrats n’a pas été communiqué.