A la suite du succès de son offre publique sur Gemalto, Thales détient 97,02 % du capital de Gemalto. Dans le cadre du processus d’intégration de Gemalto, Thales et Gemalto ont initié une demande de consentement auprès des porteurs de l’obligation de 400 millions d’euros émise par Gemalto et venant à échéance en septembre 2021. L’objectif de cette opération était de substituer Thales à Gemalto en qualité de débiteur et d’aligner les termes de cette obligation avec ceux des obligations publiques les plus récentes de Thales.L'assemblée des porteurs de cette obligation a approuvé hier une résolution extraordinaire entérinant cette demande de consentement et validant les termes associés.L'ensemble des placements privés effectués par Gemalto aux Etats-Unis (" USPP ") ayant par ailleurs été remboursés par anticipation le 13 mai 2019, Thales finalise ainsi l'intégration des financements obligataires de Gemalto.