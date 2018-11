Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEMALTO 0.08% 50.54 2.02% THALES 0.00% 113.6 26.39%

0

Les autorités de la concurrence européennes approuveraient le rachat de Gemalto par Thales, sous condition que l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité cède une technologie de cryptage. Telles sont les informations révélées par Reuters vendredi soir. En juillet dernier, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur cette opération. La Commission craint que la concentration ne conduise à une hausse des prix et à une réduction du choix et de l'innovation pour les consommateurs de modules matériels de sécurité.Thales anticipe une finalisation du rachat de Gelmalto pour le premier trimestre 2019.