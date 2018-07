THALES : la Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le deal GEMALTO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEMALTO -0.28% 49.74 0.77% THALES 0.35% 113.85 26.22%

C’est désormais officiel. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Gemalto par Thales au regard du règlement de l'Union européenne sur les concentrations. La Commission craint que la concentration ne conduise à une hausse des prix et à une réduction du choix et de l'innovation pour les consommateurs de modules matériels de sécurité.En effet, Thales et Gemalto sont actuellement de proches concurrents sur le marché des modules matériels de sécurité aux niveaux européen et mondial, rappelle la Commission.Comme de coutume, l'institution précise que l'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de la procédure. La Commission a jusqu'au 29 novembre prochain pour rendre son verdict.