THALES : la finalisation du rachat de GEMALTO repoussée au premier trimestre 2019

Thales et Gemalto anticipent à présent une finalisation du rachat du second par le premier au premier trimestre 2019 et non plus d'ici la fin de l'année. Six des 14 autorisations réglementaires requises ont déjà été obtenues, mais huit restent encore à obtenir. Si les deux groupes indiquent que celles-ci " avancent bien ", ils discutent avec certaines autorités de concurrence de mesures correctives pour répondre à leurs préoccupations relatives au marché des modules matériels de sécurité à usage général." Thales et Gemalto vont poursuivre leurs discussions constructives avec l'ensemble des autorités réglementaires concernées ", ainsi s'achète le communiqué.