THALES : le titre progresse grâce à une solide publication

Thales (+1,09% à 115,90 euros) est bien orienté sur la place de Paris, dans le sillage d’une solide publication trimestrielle. Cette performance est saluée par plusieurs analystes financiers. Elle a d’ailleurs permis à l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité d’annoncer qu’il comptait atteindre le haut de sa fourchette d’objectifs annuels, en termes de croissance organique et d’Ebit.Dans le détail, Thales a publié un chiffre d'affaires de 10,87 milliards d'euros sur les neufs premier de l'exercice 2018, soit une hausse de 6,2% à donnée publiée et de 7,9% en organique.Quant à elles, les prises de commandes atteignent 9,5 milliards d'euros, en progression de 7% à donnée publiée et de 9% en organique." Sur les neuf premiers mois de l'année, Thales confirme sa dynamique de croissance, avec une progression de l'activité dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques ", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales." Les prises de commandes sont en ligne avec nos attentes, tandis que la croissance organique du chiffre d'affaires, proche de 8%, est nettement en avance sur l'objectif annuel ", a ajouté le dirigeant.Des performances qui ont permis au groupe de confirmer ses objectifs financiers 2018, tout en précisant qu'il comptait atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs annuels, en termes de croissance organique et d'Ebit. Pour mémoire, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires de 4 à 5% et un Ebit compris entre 1,62 et 1,66 milliard d'euros.Tous ces éléments ont enthousiasmé les analystes. Ainsi, Kepler Cheuvreux et UBS ont réitéré leur recommandation à l'achat sur Thales. Le premier souligne que le groupe a fait mieux que prévu à la fois en termes de prises de commandes et de chiffre d'affaires. Et ce, alors que les attentes du consensus étaient déjà élevées.Le second constate que les prises de commandes du troisième trimestre sont ressorties à 3,13 milliards d'euros, soit 8% au-dessus du consensus, notamment grâce à de solides prises de commandes dans la division Transport.