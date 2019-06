THALES : relève son objectif d'Ebit 2019 après le rachat de Gemalto

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a publié la mise à jour de ses objectifs financiers 2019 suite à l’intégration de Gemalto, réalisée le 1er avril 2019, et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM), déconsolidée depuis le 1er janvier et finalisée le 7 juin. Concernant le secteur opérationnel " Identité et Sécurité Numériques " (DIS), le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 0 à 2%, en ligne avec les attentes. L'Ebit est attendu entre 240 et 260 millions d'euros, correspondant à une marge sous-jacente d'environ 10%, comparable au reste du groupe.Thales prévoit 120 millions d'euros de synergies de coûts attendues en rythme de croisière, dans le haut de la fourchette initialement annoncée, après prise en compte de la cession de l'activité de GP HSM de Thales.Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'ensemble des autres activités.Concernant les nouveaux objectifs, le groupe attend des prises de commandes légèrement supérieures à 18 milliards d'euros.La croissance organique du chiffre d'affaires devrait s'établir entre 3 à 4% (inchangé) pour un Ebit compris entre 1,98 et 2 milliards d'euros, contre entre 1,78 à 1,80 milliard avant le rachat de Gemalto.