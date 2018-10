THALES : table sur le haut de la fourchette de ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a annoncé une hausse de ses prises de commandes de 7% à 9,5 milliards d’euros, ainsi, qu’une hausse de son chiffre d’affaires de 6,2% à 10,9 milliards au 30 septembre 2018, notamment grâce aux transports, à la défense et sécurité. Fort de cette performance, le groupe a confirmé ses objectifs 2018 et s'est dit optimiste. Il table en effet sur une croissance organique et sur un résultat opérationnel courant dans le haut de la fourchette fixées en mars dernier." Sur les neuf premiers mois de l'année, Thales confirme sa dynamique de croissance, avec une progression de l'activité dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Les prises de commandes sont en ligne avec nos attentes, tandis que la croissance organique du chiffre d'affaires, proche de 8%, est nettement en avance sur l'objectif annuel. " précise Patrice Caine, Président-directeur général du groupe dans un communiqué