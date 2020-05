THALES : va établir un centre de compétence numérique dans les zones franches du Qatar

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) et Thales ont signé un accord de coopération visant à établir un centre de compétences numériques dans les zones franches du Qatar. Le centre sera une plaque tournante pour le développement de logiciels et facilitera les projets de grande ampleur comme les événements et les solutions de sécurité, jouant ainsi un rôle clé dans l’écosystème technologique en pleine croissance des zones franches du Qatar, a indiqué le groupe français dans un communiqué.