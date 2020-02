THALES : vise une marge d'Ebit comprise entre 10,8% et 11% en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales progresse de 5,42% à 96,12 euros dans le sillage de ses résultats 2019. Si la croissance organique a marqué le pas, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité est parvenu à faire progresser sa rentabilité, grâce à « l’intégration réussie de Gemalto ». Dans le détail, Thales a enregistré l’an dernier un résultat net consolidé (part du groupe) de 1,122 milliard d’euros (+14%) et un Ebit de 2,008 milliards d’euros (+19% ; consensus : 1,986 milliard). Il en découle une marge de 10,9% (+0,3 point).De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 18,4 milliards d'euros (consensus : 18,39 milliards), en hausse de 16,1% à données publiées et de 0,8% en organique.Enfin, les prises de commandes atteignent 19,1 milliards d'euros, en hausse de 19% en publié et de 4% en organique." Après 3 années de croissance supérieure à 5%, le chiffre d'affaires marque une pause, suite au ralentissement du marché spatial commercial et à une base de comparaison exceptionnellement élevée dans le Transport ", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales.Compte tenu de ces performances, Thales proposera un dividende 2019 de 2,65 euros par action, soit une progression de 27% par rapport à 2018.Concernant 2020, Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 19 et 19,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit comprise entre 10,8% et 11%. Cela implique un Ebit annuel compris entre 2,052 et 2,145 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 2,137 milliards.Ces objectifs prennent en compte " un impact limité de la crise du Coronavirus basé sur la situation actuelle "." Notre feuille de route d'ici 2023 est inchangée, focalisée sur la génération de croissance rentable dans la durée ", a ajouté Patrice Caine.Au vu de cette publication, UBS a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Thales, ainsi que son objectif de cours de 114 euros. Le bureau d'études estime que l'action devrait surperformer le marché, compte tenu de la résilience de l'activité du groupe en période d'incertitude.