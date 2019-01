Thales : 1er tronçon d'un Train Express Régional à Dakar

10/01/2019 | 18:08

Thales annonce que le premier tronçon du Train Express Régional qui reliera Dakar à Diamniadio (36 km) sera réceptionné par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal le 14 janvier prochain. Les tests de ce tronçon en fonctionnement électrique du TER, réalisés du 5 au 9 janvier, ont été réussis.



' Engie Ineo (mandataire) et Thales ont mobilisé leurs équipes et leurs expertises dans la conception et la construction des systèmes d'électrification, de billettique, de signalisation et de télécommunication ferroviaires en lien avec l'APIX* (maître d'ouvrage délégué du TER) et l'ensemble des partenaires du projet ' indique le groupe.



L'ensemble de la ligne qui verra le jour en 2020 reliera Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne en 45 minutes (14 gares - 55 km de voies ferrées).



