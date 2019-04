Thales : 97% des actions Gemalto ont été apportées à l'offre de Thales - Communiqué de presse - 16 avril 2019

Comme Thales détiendra plus de 95% des actions Gemalto, et afin de racheter les Actions n'ayant pas été apportées à l'Offre, la société initiera dans les meilleurs délais (i) une procédure de retrait obligatoire (uitkoopprocedure) conformément à l'article 2:92a ou 2:201a du Code civil néerlandais, et/ou (ii) une offre publique de rachat d'actions conformément à l'article 2:359c du Code civil néerlandais.

Le paiement du Prix d'Offre et du Prix de l'Offre ADS, respectivement, pour les Actions et les ADS apportés pendant la Période de Réouverture de l'Offre aura lieu le 18 avril 2019.

Pendant la Période de Réouverture de l'Offre, qui a expiré hier à 17h40 (heure d'Amsterdam), 10 742 274 Actions (en ce compris les Actions représentées par des American depositary shares) ont été apportées à l'Offre, ce qui représente environ 11,51% du capital social émis et en circulation de Gemalto, et une valeur totale d'environ 548 M€ (pour un Prix d'Offre de 51€ (coupon attaché) par Action).

Gemalto (Euronext Amsterdam et Paris: GTO) en date du 29 mars 2019 relatif aux résultats de l'offre recommandée en numéraire de Thales sur l'ensemble des actions Gemalto (l'Offre), dans lequel l'Offre a été déclarée inconditionnelle et la Période de Réouverture de l'Offre a été annoncée. Les termes non définis dans le présent communiqué de presse ont le sens qui leur est attribué dans le Document d'Offre.

16 avril 2019 - 7h00 Paris La Défense

Retrait de la cote

Thales et Gemalto entendent procéder à un retrait de la cote des Actions Gemalto à la fois sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris et résilier le contrat de cotation entre Gemalto et Euronext. Gemalto a également l'intention de résilier le Contrat de Dépôt avec effet à partir du retrait des Actions de la cote. Ces opérations, qui seront lancées après l'assemblée générale annuelle de Gemalto se tenant le 28 mai 2019, pourront affecter négativement la liquidité et la valeur des Actions qui n'auront pas été apportées à l'Offre, conformément à ce qui est décrit aux Sections 6.13 (Liquidité et retrait de la cote) et 6.14 (Résiliation du Contrat de Dépôt ADS) du Document d'Offre.

Toute autre annonce relative à l'Offre fera l'objet d'un communiqué de presse.

Le présent communiqué contient des informations sélectionnées et résumées sur l'Offre et n'a pas vocation à remplacer le Document d'Offre et/ou l'Avis Motivé.

Des versions électroniques du Document d'Offre et de son résumé en français sont disponibles sur les sites internet de Thales (www.thalesgroup.com) et de Gemalto (www.gemalto.com).

