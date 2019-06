Thales : À Toronto, une nouvelle ligne de tramway va être équipée de la technologie de Thales

Thales a été retenu par le groupe Mosaic Transit pour équiper le transport léger sur rail (TLR) Finch West de son système SelTrac™ de signalisation CBTC (Communications Based Train Control). Le groupe Mosaic Transit est le consortium retenu par Metrolinx pour concevoir, construire, financer et entretenir le nouveau TLR. Située dans le nord-ouest de Toronto, la ligne sera exploitée par la Toronto Transit Commission.

Le TLR Finch West ouvrira une nouvelle voie de transport dans ce quartier du nord-ouest de Toronto, jusque-là mal desservi. Il assurera la correspondance avec l'actuelle ligne 1 du métro, Yonge-University. Il rendra les trajets domicile- travail ou domicile-école plus fluides et rapides pour les habitants du nord-ouest de Toronto et bénéficiera à tout le quartier, tant sur le plan économique, que social. La nouvelle ligne de 11 km desservira 18 arrêts entre Humber College et la station de métro Finch West.

La population de la région du Grand Toronto ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne des problèmes de congestion de trafic et de saturation des transports. En contribuant à l'expansion du réseau de transports publics, le TLR Finch West adressera ces problèmes et améliorera considérablement la vie des habitants et de leurs familles grâce à un service de transport plus rapide et plus sûr.

'Le TLR Finch West permet à Thales d'apporter sa contribution majeure à l'expansion de cette métropole de rang mondial et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Notre technologie CBTC SelTrac™, fabriquée en Ontario, est une composante majeure de ce projet qui permettra aux habitants du nord-ouest de Toronto de bénéficier du service de transport qu'ils attendent depuis longtemps.' Dominique Gaiardo, Vice-président et directeur général des activités Signalisation ferroviaire urbaine de Thales.

Thales apporte au projet de nombreuses compétences et références mondiales dans le domaine des projets ferroviaires urbains, notamment la fourniture du système de signalisation pour la nouvelle Ligne de la Confédération du TLR d'Ottawa. L'expérience de Thales en matière de CBTC et l'intégration réussie de cette technologie avec les rames LRV (Light Rail Vehicles) permet de minimiser les risques liés à l'installation et à la mise en service de ces systèmes.

À Toronto, Thales emploie plus de 1 200 collaborateurs, dont plus de 900 ingénieurs, et dispose de 2 800 m² d'espaces de simulation pour les essais logiciels. Premier système CBTC mis au point dans le monde, sa solution de signalisation SelTrac™ « made-in-Ontario » a été déployée dès les années 1980 pour les programmes Scarborough Rapid Transit et le SkyTrain de Vancouver.

Le programme du TLR Finch West est la propriété de Metrolinx et sera exploité par la Toronto Transit Commission. Il inclut un contrat de maintenance sur 30 ans qui a été confié au groupe Mosaic Transit. L'achèvement des travaux et la mise en service sont prévus pour 2023.