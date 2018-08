Thales : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEMALTO -0.24% 49.74 0.48% THALES -0.35% 114.6 27.95%

Thales et Gemalto indiquent ce matin que la période d’acceptation de l’offre d’achat du premier sur le second est à nouveau prolongée. Elle s’achèvera deux semaines après la satisfaction ou la renonciation à la condition suspensive relative aux autorisations règlementaires, et au plus tard à la date limite du 31 mars 2019. La condition suspensive ne sera en effet pas satisfaite avant le 15 août 2018, comme espéré. A ce jour, Thales et Gemalto ont obtenu trois des 14 autorisations qu’ils sollicitent, en Chine, en Israël et en Australie.??Comme prévu, l'opération devrait être réalisée peu de temps après l'obtention de toutes les autorisations règlementaires, ce qui est envisagé avant la fin de l'année 2018. ?