Thales : A suivre aujourd'hui

Thales a finalisé l'acquisition de Gemalto pour 4,8 milliards d'euros, ce qui donne "naissance à un Groupe d'une nouvelle envergure, un leader mondial en identité et sécurité numériques". Ainsi, Gemalto deviendra l’une des 7 activités mondiales de Thales, Identité et Sécurité Numériques, et interagira avec l’ensemble des clients tant civils que militaires, en renforçant significativement sa présence industrielle dans 68 pays. "Thales acquiert un éventail de technologies et de compétences complémentaires aux siennes", a commenté Patrice Caine, Président-directeur général de Thales."Avec ses 80 000 employés, Thales, dans sa nouvelle dimension, va maîtriser l'ensemble des technologies au cœur des chaînes de décision critiques des entreprises, des organisations et des Etats. Thales, fort de l'apport de Gemalto, va créer des solutions sécurisées au cœur des grands enjeux de nos sociétés comme la gestion du trafic aérien des drones, la cybersécurité des données et réseaux, la sécurisation des aéroports ou encore la sécurité des transactions financières", peut-on lire dans un communiqué.