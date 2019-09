Thales : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a dégagé, au titre de son premier semestre, un résultat net consolidé part du groupe en hausse de 22% à 557 millions d’euros. L’Ebit ressort pour sa part en progression de 8% à 820 millions d’euros. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 8,19 milliards d’euros, en hausse de 9,9% et en repli de 0,5% en organique. Les prises de commandes s’élèvent à 6,99 milliards. Elles progressent de 10%. En organique, le repli est de 1%. "Les résultats du premier semestre 2019 sont en ligne avec les attentes", précise le groupe qui a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice.L'équipementier pour l'aérospatiale devrait ainsi continuer à bénéficier de la bonne orientation de la plupart de ses marchés, l'accélération de la dynamique commerciale dans les activités militaires compensant le ralentissement du marché des satellites de télécommunication.Ainsi, le groupe indique que les prises de commandes de 2019 devraient être légèrement supérieures à 18 milliards d'euros.Il précise par ailleurs que la croissance organique du chiffre d'affaires devrait se situer dans le bas de la fourchette précédemment fixée entre 3 et 4%, considérant la baisse de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires dans l'activité mondiale Spatial.Thales annonce également poursuivre le renforcement de ses investissements en R&D, en particulier dans les technologies digitales. Les dépenses de R&D autofinancées devraient ainsi croître légèrement plus rapidement que le chiffre d'affaires.La croissance du chiffre d'affaires, combinée aux effets du plan " Ambition 10 " sur la compétitivité et la différenciation des produits et services, devrait conduire Thales à afficher, sur la base du périmètre et des taux de change de juin 2019, un EBIT compris entre 1 980 et 2 000 millions d'euros.