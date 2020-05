Thales : AG du 6 mai 2020 – Présentation 0 06/05/2020 | 15:55 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Assemblée générale mixte 6 mai 2020 www.thalesgroup.com Ordre du jour 2019 en bref Résultats financiers 2019 Stratégie et perspectives Rémunération des mandataires sociaux Rapports des commissaires aux comptes Résultats du vote des résolutions AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 2 1. 2019 en bref PATRICE CAINE www.thalesgroup.com Faits marquants 2019 Prises de commandes solides sur l'année, avec un 4ème trimestre record Chiffre d'affaires en ligne avec l'objectif de croissance ajusté EBIT au-dessus de l'objectif Free cash-flow opérationnel élevé Intégration de Gemalto en ligne avec le plan de marche Priorités inchangées : croissance durable et rentable AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 4 Quelques exemples de succès commerciaux en 2019 Frégates de Type 31 - Royaume-Uni Eutelsat 10B - France Programme Archange - France Suite d'avionique FlytX AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 5 Résilience du cours dans la crise Performance sur 5 ans 24 juin 2019 : Entrée dans le Base 100 le 29 avril 2015 CAC 40 17 déc 2017 : Annonce du projet d'acquisition de Gemalto Thales : +33% CAC 40 : -9% Secteur aéro-défense 29/04/2015 en Europe : -16% 29/04/2016 29/04/2017 29/04/2018 29/04/2019 29/04/2020 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 6 Activité du Conseil d'administration en 2019 10 réunions avec un taux de participation de 93% Un Conseil s'appuyant sur 3 comités spécialisés pour préparer ses décisions Comité stratégique et responsabilité sociale et environnementale Comité d'audit et des comptes Budget annuel et plan stratégique

Suivi de l'acquisition et de l'intégration de Gemalto

Revue de la Déclaration de Performance extra-financière

extra-financière Examen du projet de raison d'être

Président : Patrice Caine, Président-Directeur général

Président-Directeur général Examen des comptes annuels et semestriels

Audit, contrôle interne et cartographie générale des risques

Autres sujets : contrats et contentieux, suivi des risques Cyber et Corruption, sélection d'un Commissaire aux comptes

Présidente : Anne-Claire Taittinger - administratrice indépendante 5 réunions 96% de participation 6 réunions 100% de participation Comité de la gouvernance et des rémunérations » Rémunération du Président-Directeur général 5 réunions » Indépendance et compétences des administrateurs 100% de » Evaluation du fonctionnement du Conseil participation Président : Yannick d'Escatha - administrateur indépendant AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 7 2. Résultats financiers 2019 PASCAL BOUCHIAT www.thalesgroup.com Chiffres clés 2019 Prises de commandes M€ 16 034 +19% 19 142 +4%(a) Book- 1,01 1,04 to-bill 20182019 Résultat net ajusté(b) Chiffre d'affaires M€ +16,1% 18 401 15 855 +0,8%(a) 20182019 Free cash-flow opérationnel(b) EBIT et marge d'EBIT(b) M€ et % +19% 2 008 1 685 +4%(a) 10,6% +0,3 pt(a) 10,9% 20182019 Dividende(c) M€ +19% 1 405 M€ 1 372 € 2,65 1 178 +69% 811 2,08 +27% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Organique : à périmètre et taux de change constants La définition des indicateurs non strictement comptables se trouve en annexe de cette présentation Montant initialement proposé à l'Assemblée Générale du 6 mai 2020. Nouvelle proposition : 0,60 € AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 9 Prises de commandes en 2019 Prises de commandes dynamiques, avec un T4 record 12 grands(a) contrats enregistrés au T4 2019 pour un total de 21 en 2019 Ratio des commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) : 1,04 Deuxième année consécutive de prises de commandes records dans les marchés matures Reprise des marchés émergents en ligne avec les attentes De valeur unitaire supérieure à 100 M€ Prises de commandes des activités cédées (GP HSM) Prises de commandes et ratio de « book-to-bill » Mds€ 18,9 19,1 16,5 16,0 14,4 14,9 1,04 1,34 12,9 1,11 1,01 1,11 0,94 1,02 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 10 Croissance organique du chiffre d'affaires en 2019 Croissance publiée : +16% M€ Croissance organique : +0,8% Consolidation Marchés Marchés matures émergents 18 401 de Gemalto(a) Impact +509 -380 15 855 Croissance 2019 : Croissance 2019 : des devises +4,7% -7,7% +118 +2 299 Croissance Croissance annuelle annuelle 2015-19 : 2015-19 : +3,9%+8,5% 2018 2019 Incluant l'effet de la cession des activités de HSM GP réalisée pour répondre aux demandes des autorités de concurrence, ainsi que les autres acquisitions réalisées dans l'année AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 11 Evolution de l'EBIT entre 2018 et 2019 M€ Performance Coûts de Frais Investissements Périmètre, opérationnelle restruct. commerciaux en R&D Naval 2 008 change et Group retraites -35 -23 -29 +2 +156 1 685 +252 2018 : 63 2019 : 65 Périmètre : +249 Change : +7 Retraites : -5 2018 2019 EBIT EBIT AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 12 Chiffre d'affaires et rentabilité par secteur opérationnel Défense et sécurité Chiffre d'affaires Mds€ +6,4%(a) 7,8 8,3 2018 2019 Rentabilité (EBIT) M€ 1 153 992 +1,3 pt 14,0% 12,7% 2018 2019 Aérospatial Chiffre d'affaires Mds€ -4,2%(a) 5,8 5,6 2018 2019 Rentabilité (EBIT) M€ 580 -0,7 pt 521 10,0% 9,3% 2018 2019 Identité et Sécurité numériques Chiffre d'affaires Mds€ Non significatif 2,6 0,2 2018 2019 Rentabilité (EBIT) M€ 10,3% 264 15 2018 2019 Transport Chiffre d'affaires Mds€ -5,8%(a) 2,0 1,9 2018 2019 Rentabilité (EBIT) M€ -1,5 pt 4,4% 2,9% 88 56 2018 2019 (a) Variation organique (à périmètre et taux de change constants) AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 13 Bénéfice net ajusté par action et dividende BNPA ajusté et dividende € 6,61 Croissance du BNPA ajusté 3,89 4,25 5,55 4,64 2,65(a) depuis 2015 : +14% par an Dividende 2019 proposé : 0,60€ par action(b) 1,60 1,75 2,08 1,36 2015 2016 2017 2018 2019 35% 38% 38% 38% 40% BNPA ajusté Dividende xx% Taux de distribution Montant initial - Nouveau montant proposé à l'assemblée générale : 0,60€ Sous réserve d'approbation par l'assemblée générale AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 14 Montant initialement proposé : 2,65€, soit un taux de distribution augmenté à 40% Limitation à l'acompte de 0,60€ versé en décembre : évite une sortie de trésorerie de 430 M€ Chiffres clés du premier trimestre 2020 T1 T1 Variation M€ 2020 2019 totale organique Prises de commandes 2 663 2 273 +17% -15% Chiffre d'affaires 3 899 3 361 +16,0% -4,7% Prises de commandes et chiffre d'affaires en ligne avec nos attentes, avant les premiers effets de la crise du Covid-19 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 15 3. Stratégie et perspectives PATRICE CAINE www.thalesgroup.com Pandémie du Covid-19 : une crise sans précédent Un impact immédiat sur la demande concentré dans l'aéronautique civile Aéronautique civile : avionique, systèmes électriques, multimédia de bord Modules de connectivité automobile, solutions d'identité (passeports) Reste du Groupe : demande globalement inchangée jusqu'à présent, mais un ralentissement dans les signatures de contrats Les mesures sanitaires perturbent fortement les opérations à tous les niveaux Production et exécution des projets Chaînes d'approvisionnement Capacité des clients à accepter les livraisons AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 17 Chiffre d'affaires 2019 par secteur Aéronautique civile : 11% 29% Aérospatial 44% Solutions d'identité, Défense & Sécurité modules de connectivité automobile : 3% 17% Identité & Sécurité 10% Numériques Transport Un plan d'adaptation à la crise en 3 volets 1 2 3 Mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de nos collaborateurs et de leurs proches, de nos clients, fournisseurs et partenaires Adaptation des opérations afin de maintenir les capacités productives au service des clients Lancement d'un plan d'action de réduction des coûts pour limiter les impacts industriels et financiers de la crise Renforcement des capacités de financement au cas où la crise s'amplifiait ou se prolongeait AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 18 1 Mobilisation exceptionnelle des équipes du Groupe Mise en place sur plus de 400 sites des conditions sanitaires assurant la protection de la santé des collaborateurs Télétravail à chaque fois que cela est possible Travail sur site : équipements de protection individuelle, organisation en équipes séparées, adaptation des postes de travail, désinfection systématique… Suivi systématique des fournisseurs critiques Assemblage, intégration et test d'un satellite (2018) Priorité : maintien de la continuité des activités critiques et stratégiques Des impacts sur la productivité très différents selon la nature des activités Contrôle de radars navals AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 19 1 Solidaires dans la lutte contre la pandémie Fourniture d'équipements essentiels aux équipes médicales Détecteurs de radiologie Respirateurs au Royaume-Uni, en partenariat avec une vingtaine d'autres entreprises Des solutions en soutien de ceux qui luttent, au quotidien, contre la crise Protection contre les cybers menaces (AP-HP, hôpitaux du Pays de Galle) Gestion des flux d'informations, aide à la décision de crise (police néerlandaise) Support aux campagnes d'utilité publique (opérateurs télécom en Amérique Latine) Soutien à la Sécurité Civile en France pour assurer la disponibilité maximale de ses hélicoptères Des collaborateurs qui s'engagent Ouverture du dispositif de Microdon-Arrondi sur salaire en France à des fonds dédiés de l'AP-HP et du Secours Populaire Des initiatives de même nature menées en Chine et en Inde Production bénévole par les collaborateurs, à l'aide de leurs imprimantes 3D personnelles, de masques et visières au bénéfice des personnels médicaux AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 20 2 Lancement d'un plan d'action de réduction des coûts pour limiter les impacts financiers de la crise Gel des recrutements non strictement nécessaires Mesures exceptionnelles d'activité partielle Réduction du travail intérimaire Réintégration de certaines prestations Réduction significative des dépenses discrétionnaires : marketing, déplacements, consultants, etc. Report des investissement non-critiques : R&D, IS/IT, immobilier, etc. Gestion stricte du besoin en fonds de roulement Des mesures qui seront adaptées selon l'ampleur de la crise AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 21 Renforcement des capacités de financement 3 où cas où la crise s'amplifiait ou se prolongeait Une situation financière solide 2,9 Mds€ de cash au 31/12/19 Notation de crédit solide : A-/A2, inchangée après l'acquisition de Gemalto Liquidité Mds€ Ligne de crédit complémentaire 6,4 signée en avril 2020 Signature d'une ligne de crédit syndiquée complémentaire de 2 Mds€ s'ajoutant à la ligne existante de 1,5 Mds€ Refinancement par anticipation de l'emprunt obligataire venant à expiration en avril 2020 Suppression du solde du dividende 2019, une économie de 430 M€ Ligne de crédit 2,0 en place au 31/12/19 2,9 1,5 Cash Liquidité au 31 déc 19 pro forma AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 22 Les priorités stratégiques Ambition 10 conservent toute leur pertinence Focalisation permanente sur la performance opérationnelle 1 Renforcer la culture client 2 Optimiser en permanence la performance opérationnelle AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 23 Leviers puissants de développement 3 Accélérer les investissements en R&D 4 Jouer un rôle clé dans la transformation digitale des marchés 5 Mettre en œuvre l'acquisition transformante de Gemalto Accélération des initiatives pour un futur bas-carbone 1 2 3 Une stratégie fondée sur 3 piliers… Réduire nos émissions directes et celles de nos produits Proposer à nos clients des fonctions et services innovants et éco-responsables permettant de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre Contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes climatiques …s'appuyant sur des engagements ambitieux de réduction des émissions de CO2 2023 2030 Emissions directes -20% -40% opérationnelles Emissions -7% -12% indirectes Objectifs alignés avec l'Accord de Paris (trajectoire 2°C) et basés sur la méthodologie Science Based Targets Initiative (SBTI) Ils sont exprimés en valeur absolue et en référence à 2018 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 24 Thales Solidarity : notre programme d'engagement sociétal Après 5 ans d'activité de la Fondation Thales, un fonds de dotation prend le relais de la Fondation Thales, dans le cadre d'un programme Groupe

Thales Solidarity vise à coordonner les actions de solidarité du Groupe autour d'axes d'engagement et de critères communs, pour renforcer :

Notre impact sociétal L'engagement des collaborateurs Notre réputation auprès de toute les parties prenantes

3 axes d'engagement pour mettre la technologie et l'innovation au service de : L'éducation et l'insertion La citoyenneté digitale La protection de professionnelle l'environnement AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 25 2019 : année de l'élaboration de la nouvelle raison d'être du Groupe Elaborer ensemble une raison d'être pour Attirer et retenir les talents Renforcer notre engagement vis-à-vis de nos clients Construire une culture partagée, notamment suite à l'arrivée des collaborateurs de Gemalto Plus de 30 000 salariés impliqués dans le projet La confiance au cœur de Thales, c'est : Concevoir des produits, solutions et services répondant au besoin de confiance de nos sociétés Nourrir la relation de confiance avec nos clients Respecter nos engagements envers toutes nos parties prenantes Toujours mieux collaborer ensemble AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 26 Des atouts structurants pour traverser la crise Remarquable mobilisation des équipes Base de clients solides et diversifiés Solutions répondant à des besoins sociétaux majeurs : sécurité, résilience, confiance numérique Socle technologique au premier plan mondial, renforcé grâce à l'acquisition de Gemalto Culture d'amélioration permanente de la compétitivité Bilan solide AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 27 Création de valeur sur la durée, avec une résilience renforcée 4. Rémunération des mandataires sociaux YANNICK D'ESCATHA PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET DES RÉMUNÉRATIONS www.thalesgroup.com Rémunération des mandataires sociaux Rémunération pour 2019 : « Say on pay ex post » (5ème et 6ème résolution) Politique de rémunération 2020 : « Say on pay ex ante » (7ème et 8ème résolution) AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 29 Atteinte des objectifs financiers et non financiers de la rémunération variable 2019 du Président-Directeur général Indicateur Réalisé Poids Niveau Montant Critères financiers d'atteinte du bonus en % bonus (75 %): de la cible EBIT 2 008 M€ 35 % 104,2 % 291 693 € Prises de commandes 19 142 M€ 20 % 120,2 % 192 307 € Free cash-flow 1 372 M€ 20% 138,3 % 221 294 € opérationnel Part quantitative de la rémunération 117,5 % 705 294 € variable Critères non financiers (25 %): Orientations stratégiques à 5 ans - Gemalto - Stratégie digitale - Globalisation - Responsabilité Sociétale d'Entreprise Le Conseil d'administration a décidé de niveaux d'atteinte pour chacun de ces objectifs aboutissant à un niveau global de 72 % de la cible, soit 144 000 €. AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 30 Say on pay ex post des mandataires sociaux (5ème et 6ème résolution) : atteintes et montants pour 2019 Montants versés Montants Pour le Président-Directeur général Cible attribués au titre au titre de 2019 de 2019 Fixe 800 000 € 800 000 € Variable total 800 000 € 849 294 € dont variable financier (75%) 600 000 € 705 294 € dont variable non financier (25%) 200 000 € 144 000 € Rémunération exceptionnelle ou de long 5 000 - 740 160 € (*) terme (nombre maximum : 8 000 unités) unités Rémunération différée progressive et 14 497 € conditionnelle - montant acquis en 2019 Avantages en nature (assistance juridique et 41 052 € fiscale, voiture avec chauffeur) Les autres éléments décrits dans la politique de rémunération du Président-Directeur général n'ont pas donné lieu à versement ou attribution en 2019 Pour les autres administrateurs Montants attribués en Montants attribués en 2018 versés en 2019 2019 versés en 2020 Total brut des rémunérations versées 558 141 € 557 500 € (Dont part variable : 72%) (Dont part variable : 77%) AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 31 Le versement de cette rémunération variable annuelle dépend de l'approbation de cette Assemblée générale Montant maximum valorisé sur la base du dernier cours de l'action Thales de l'année

2019 Constat de la performance liée au plan LTI 2017 du Président-Directeur général Critère Pondération Objectif Objectif Réalisé % de Nb d'unités plancher plafond réalisation Free cash-flow 40% 2,4 mds € 3,35 mds € 3,345 39,8% 1 990 opérationnel cumulé (2 000 unités) 2017-2019 Prises de commandes 40 % 15 mds € 17 mds € 16,698 37,0% 1 850 moyennes 2017-2019 (2 000 unités) Total shareholder return 10 % Médiane du Quintile le +6,5% 0% 0 comparé à un panel de (500 unités) panel plus élevé du sociétés européennes =8% panel Total shareholder return 10 % Médiane de Quintile le +6,5% 0% 0 comparé à l'indice EURO (500 unités) l'indice plus élevé STOXX = 33% de l'indice Total 76,8% 3 840 La condition de présence sera constatée en février 2021 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 32 Rémunération des mandataires sociaux Rémunération 2019 :

Say on pay ex post » (5 ème et 6 ème résolution)

Politique de rémunération 2020 :

Say on pay ex ante »

(7ème et 8ème résolution) AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 33 Say on pay ex ante (7ème et 8ème résolution) : Politique de rémunération des mandataires sociaux Continuité de la politique de rémunération du Président-Directeur général Rémunération annuelle variable et Plan LTI 2020 : les montants susceptibles d'être attribués, critères de performance financiers, poids et fourchettes de déclenchement sont inchangés par rapport à 2019 3 objectifs non financiers (au lieu de 5 en 2019) compteront chacun pour 8,33% de la rémunération variable annuelle : actions stratégiques transverses, implantation internationale, Responsabilité Sociale et Environnementale Réévaluation des objectifs du LTI 2018 suite à l'acquisition de Gemalto Modification du régime de retraite supplémentaire du Président-Directeur général

Objectifs

Président-Directeur général Objectifs Conséquences de la loi PACTE : s'aligner sur le dispositif des salariés France Proposer un dispositif à coût équivalent

Recommandation du Conseil d'administration Cristallisation du régime existant au 31 décembre 2019

Mise en place d'un régime à cotisations définies (article 82) Principe de s'approcher au plus près de la rente annuelle de l'ancien régime au départ en retraite Cotisation de l'entreprise considérée comme un avantage en nature - mise en place d'une compensation o Dispositif soumis à critères de performance identiques à l'ancien régime

Politique de rémunération des administrateurs inchangée AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 34 5. Rapports des commissaires aux comptes Manquent le A et l'accroche « 75 % of satellite constellations connectin people are built by Thales" www.thalesgroup.com 6. Résultats du vote des résolutions www.thalesgroup.com Résolutions à caractère ordinaire (approbation des comptes et affectation du résultat) Adoptée à : 1ère résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019 98,90 % 2ème résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019 98,88 % 3ème résolution Affectation du résultat de la société mère et fixation du 99,94 % dividende au titre de l'exercice 2019 AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 37 Résolutions à caractère ordinaire (nomination d'un administrateur) Adoptée à : 4ème résolution Nomination de Monsieur Philippe Knoche en qualité 96,24 % d'administrateur « Personnalité extérieure » AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 38 Résolutions à caractère ordinaire (say on pay) Adoptée à : 5ème résolution Approbation des éléments de rémunération 2019 versés ou 60,03 % attribués à M. Patrice Caine, Président-Directeur général 6ème résolution Approbation des informations relatives aux rémunérations 2019 99,19 % des mandataires sociaux 7ème résolution Approbation de la politique de rémunération du 59,84 % Président-Directeur général de Thales 8ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 99,68 % AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 39 Résolutions à caractère ordinaire (programme de rachat) Adoptée à : 9ème résolution Autorisation au Conseil d'administration en vue de permettre à la 99,87 % société d'opérer sur ses propres actions Résolutions à caractère extraordinaire (délégations financières 1/2) Adoptée à : 10ème résolution Autorisation au Conseil d'administration de procéder à des 86,38 % attributions gratuites d'actions Délégation au Conseil d'administration afin d'émettre des actions ou 11ème résolution des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du 86,71 % droit préférentiel de souscription Délégation au Conseil d'administration afin d'émettre des actions ou 12ème résolution des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression 86,55 % du droit préférentiel de souscription et possibilité d'un délai de priorité AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 40 Résolutions à caractère extraordinaire (délégations financières 2/2) Adoptée à : Délégation au Conseil d'administration afin d'émettre des actions ou 13ème résolution des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression 85,08 % du droit préférentiel de souscription, par placement privé Délégation au Conseil d'administration afin d'augmenter le nombre 14ème résolution de titres des émissions décidées aux 3 précédentes résolutions 85,16 % (sur-allocation ou « green-shoe ») Délégation au Conseil d'administration afin d'émettre des actions en 15ème résolution rémunération d'apports de titres de capital ou de valeurs mobilières 86,49 % donnant accès au capital de sociétés tierces 16ème résolution Fixation des limites globales des émissions effectuées en vertu des 99,10 % résolutions n°11, 12, 13, 14 et 15 Délégation de pouvoir conférée au Conseil d'administration afin 17ème résolution d'émettre des actions nouvelles réservées aux adhérents du Plan 99,66 % Epargne Groupe AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 41 Résolutions à caractère extraordinaire (modification des statuts) Adoptée à : 18ème résolution Modification de l'article 13 des statuts en vue de supprimer la > 99,99 % référence au versement de « jetons de présence » Résolutions à caractère ordinaire (pouvoirs) Adoptée à : 19ème résolution Pouvoirs pour formalités > 99,99 % AssembléeGénérale mixte du 6 mai 2020 - 42 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 6 MAI 2020 La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

