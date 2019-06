Thales : Airbus Helicopters et la DGA sélectionnent la nouvelle suite avionique FlytX de Thales pour leurs programmes hélicoptères de dernière génération

La suite avionique FlytX a été sélectionnée par Airbus Helicopters et la Direction générale de l'armement (DGA) pour équiper les futurs Hélicoptères Interarmées Légers (HIL) H160M. En parallèle, Airbus Helicopters et Thales poursuivent des études pour la potentielle intégration de FlytX sur le futur Tigre MKIII.

Conçu à Bordeaux, ce cockpit facilite le pilotage grâce aux technologies les plus récentes en matière d'affichage. FlytX s'appuie sur des interfaces homme-machines tactiles, directes et naturelles.

La charge de travail est ainsi réduite permettant aux pilotes de se concentrer sur leurs missions avec un niveau de sécurité optimal.

Les hélicoptères militaires ont à assurer des missions de reconnaissance, d'appui feu, de surveillance ou de sauvetage dans un environnement de plus en plus saturé. Les pilotes doivent pouvoir observer leurs ennemis, esquiver les obstacles et réussir leurs missions tout en assurant le pilotage et en vérifiant les informations transmises par le système de bord.

Entièrement tourné vers la mission, FlytX a été développé afin d'offrir une efficacité maximale. La technologie mise en œuvre dans la solution FlytX permet de réduire la charge de travail des pilotes afin qu'à chaque moment décisif, ils puissent se concentrer sur la réussite de leurs missions.

Grâce à l'expertise de Thales dans le domaine de l'avionique, la solution offre une efficacité maximale en termes d'interaction hommes-machine. Ce cockpit permet un accès plus rapide aux informations associé à une représentation synthétique de l'environnement extérieur. Dotée d'une large zone d'affichage, cette avionique facilite l'interaction des équipages, englobant tous les systèmes avions, fusionnant les informations et rend ainsi les prises de décisions plus instinctives.

«Innovante, performante et essentielle pour le succès des missions, la solution FlytX de Thales répondra parfaitement aux nouveaux standards de l'aviation militaire. Ergonomique, tactile et intuitif ce cockpit permet une familiarisation rapide du pilot avec son poste de pilotage. Cette suite avionique est également disponible pour équiper les hélicoptères civils. » Gil Michielin, Directeur général adjoint Avionique, Thales.

Personnalisable et évolutif, ce cockpit du futur peut parfaitement s'adapter aux besoins spécifiques des équipages et de leurs missions. Entièrement connecté, FlytX est interfaçable, en vol et au sol, avec des applications du monde ouvert dans un environnement cybersécurisé. Les exploitants pourront ainsi accéder, dans un cadre entièrement sécurisé, à leurs propres systèmes et les faire évoluer librement.

Conçu sur le Campus de Bordeaux, où Thales développe et produit des systèmes avioniques et aéroportés à la pointe de l'innovation mondiale, il regroupe sur plus de 60 000 m² 2 800 collaborateurs dont 80% d'ingénieurs et cadres.