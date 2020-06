Thales : Alenia Space contribue au challenge "Open Innovation" organisé par Lazio Innova

Thales Alenia Space est au premier plan pour stimuler la croissance économique et l'innovation en Italie

Rome, 26 juin 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), participe au challenge sur le thème de l'innovation, « Open Innovation Challenge: your challenge for the future », organisé par Lazio Innova, incubateur de la région du Latium, afin de renforcer la collaboration entre les grandes et moyennes entreprises et les start-ups.

Leader de l'industrie spatiale italienne, Thales Alenia Space place l'innovation au cœur de sa stratégie de transformation digitale et de son approche Industrie 4.0. En s'associant avec Lazio Innova sur des projets d'open innovation, Thales Alenia Space contribuera à valoriser les compétences en matière de recherche et d'innovation de l'écosystème du Latium.

© Thales Alenia Space

Cet « Open Innovation Challenge » sera axé sur le transfert de technologies en faveur du développement de start-ups et petites entreprises innovantes dans le cadre de la « Space Economy », afin de stimuler la croissance économique et l'innovation au niveau local. Les start-ups participantes ont été sélectionnées par l'incubateur de l'Agence spatiale européenne au Latium, la région Latium et l'agence spatiale italienne (ISA) pour leur contribution dans des domaines technologiques d'intérêt commun tels que la navigation, l'observation de la Terre, l'intelligence artificielle et le machine learning, les drones, l'Internet des Objets (IoT), etc.

Thales Alenia Space mettra à disposition ses compétences techniques et son approche FabLab (Fabrication Laboratories). Un FabLab est un incubateur digital dédié à stimuler la créativité et l'innovation de tous les employés par le biais de simulations et de prototypages, tant au niveau matériel que logiciel. L'entreprise a déjà créé des FabLabs sur ses sites de Toulouse et Cannes en France et de Rome en Italie. En service depuis 2018, le FabLab de Rome est organisé en 4 zones : une zone de brainstorming, une zone dédiée à la fabrication, une zone de réalité augmentée et une zone digitale. Il s'agit avant tout d'un endroit de partage et d'échange d'idées et de projets innovants. Né dans le but de promouvoir l'inventivité et de développer de nouvelles solutions et technologies, ce FabLab sera l'endroit idéal pour accueillir les start-ups sélectionnées dans le cadre de ce challenge.

© Thales Alenia Space

Thales Alenia Space participera à des réunions, des formations, des ateliers et des webinaires dans le but de créer de nouvelles communautés réunissant des chercheurs, des start-ups, des petites entreprises et des collectivités locales afin de susciter des collaborations et fertilisations croisées.

Leonardo Mazzini, Directeur Technique de Thales Alenia Space Italia, a souligné l'importance du secteur spatial et de ses applications dans l'économie au niveau régional et national : 'L'innovation a toujours été une priorité essentielle pour le secteur spatial et l'outil permettant de faire face à ses nouveaux défis. Ce n'est pas un hasard si les technologies spatiales ont joué un rôle fondamental dans le suivi des effets de la pandémie de Covid-19 sur le territoire. C'est la raison pour laquelle Thales Alenia Space entend non seulement consolider le réseau des collaborations actuelles, mais aussi créer de nouveaux partenariats, notamment avec les instituts de recherche, les start-ups et les PME les plus innovantes, afin de faciliter et de renforcer le lien vital entre la recherche, l'innovation et l'industrie'.