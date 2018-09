Thales : Alenia Space et Hispasat associés sur un projet 4/5G

11/09/2018 | 11:45

Hispasat, l'opérateur espagnol de communications par satellite, et Thales Alenia Space - société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) - annoncent ce mardi préparer ensemble une démonstration d'un ballon stratosphérique dédié aux applications de télécommunications 4G/5G.



Prévue pour octobre dans le sud de l'Espagne, cette démonstration permettra de tester les applications 4G/5G via des communications directes entre les smartphones et les HAPS (High-Altitude Pseudo Satellite), ici 'représentés' par un ballon stratosphérique.



Thales Alenia Space, maître d'oeuvre de cette démonstration, s'associe à cette occasion à la société espagnole Zero 2 Infinity. Celle-ci fournira le ballon stratosphérique, tandis que Thales Alenia Space développe actuellement le futur véritable ballon stratosphérique de grande taille, baptisé 'Stratobus'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.