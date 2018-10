Thales : Alenia Space et OHB signent le contrat PLATO

Pour la détection et l'observation des exo-planètes

Brème, le 4 Octobre 2018 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) annonce avoir signé ce jour un contrat avec OHB System AG relatif au nouveau programme de l'Agence Spatiale Européenne PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars). OHB System AG en est le maître d'œuvre et Thales Alenia Space son partenaire. PLATO est la troisième mission scientifique de moyenne catégorie (M3) du Programme Cosmic Vision de l'ESA, après SOLAR ORBITER (M1), EUCLID (M2) et avant ARIEL (M4).

Son objectif est d'identifier et caractériser les systèmes planétaires, en particulier ceux ayant des caractéristiques proches du système solaire et comportant des planètes situées dans la zone habitable (compatible de l'eau à l'état liquide). Il aura la capacité unique, par rapport à de précédentes missions (CoRot, Kepler), de pouvoir effectuer, sur un large champ, des observations stables et de très longue durée (de 2 à 4 ans) d'étoiles brillantes, permettant de détecter et de caractériser des planètes orbitant lentement autour de leur étoile, telle la Terre. Placé au point de Lagrange 2 (L2), sa charge utile scientifique, sera constituée de 26 caméras et des équipements électroniques associés.

Thales Alenia Space (France et UK) sera en charge de l'Avionique et de l'Intégration (AIT) du module de service (SVM). Le système de guidage et d'orientation du satellite proposé pour PLATO bénéficie du savoir-faire et des processus mis en place depuis plus de 20 ans. Thales Alenia Space maîtrise toute la chaîne de développement et de validation d'une Avionique satellite, depuis la spécification des équipements jusqu'aux bancs de validation et l'AIT. Le Banc de Validation Avionique (AVM) sera intégré et utilisé à Cannes, avec une forte implication des équipes de Thales Alenia Space en Angleterre. Les sous-systèmes optiques des télescopes de PLATO, financés par l'Agence Spatiale Italienne (ASI), ont été conçus par l'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) et seront développés sur le site de Leonardo à Campi Bisenzio en collaboration avec l'université de Berne, Thales Alenia Space et Medialario. Ils seront livrés à OHB pour leur intégration finale sur les caméras dans le centre « Optique et Science » à Oberpfaffenhofen près de Munich dans une salle blanche ISO classe 5.

« Nous sommes heureux de supporter OHB System AG dans le développement et l'assemblage de ce satellite scientifique pour l'ESA. Ce programme bénéficiera des compétences avionique déployées sur l'ensemble de nos lignes de produits satellites, de télécommunication, d'observation de la terre et ainsi que de l'héritage des connaissances acquises sur les missions en L2 grâce à Herschel-Planck et Euclid. Les activités d'intégration confiées à Thales Alenia Space en Angleterre sont cohérentes avec la stratégie de développement de Thales Alenia Space en Europe. » a déclaré Donato Amoroso, Directeur Observation, Exploration et Science chez Thales Alenia Space.

